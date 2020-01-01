Bilet kaybolmuştu zaman doldu: 2019’un 70 milyonluk ikramiyesi Hazine’ye devredildi

Milli Piyango İdaresi, 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 70 milyon lirayı kazanan biletin zaman aşımına uğradığını duyurdu.
‘7615536’ numaralı tam biletin sahibi, ödülünü alması için kuruma başvurması gerekiyordu.
Ancak idare, bugün sitesinden yaptığı duyurusunda “70 milyon TL ikramiyeli Milli Piyango bileti, zaman aşmına uğramıştır” ifadelerini kullandı.
Büyük ikramiyenin Hazine’ye devredileceği belirtildi.
Bu yıl yapılacak 2020 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ikramiye 80 milyon lira.
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