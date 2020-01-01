  • BIST 114.425
  • Altın 290,185
  • Dolar 5,9215
  • Euro 6,6430
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Bilet kaybolmuştu zaman doldu: 2019’un 70 milyonluk ikramiyesi Hazine’ye devredildi

»
Zaman aşımına uğradı: 2019’un 70 milyonluk ikramiyesi Hazine’ye devredildi
Bilet kaybolmuştu zaman doldu: 2019’un 70 milyonluk ikramiyesi Hazine’ye devredildi

Milli Piyango İdaresi, 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 70 milyon lirayı kazanan biletin zaman aşımına uğradığını duyurdu.

‘7615536’ numaralı tam biletin sahibi, ödülünü alması için kuruma başvurması gerekiyordu.

Ancak idare, bugün sitesinden yaptığı duyurusunda “70 milyon TL ikramiyeli Milli Piyango bileti, zaman aşmına uğramıştır” ifadelerini kullandı.

Büyük ikramiyenin Hazine’ye devredileceği belirtildi.

Bu yıl yapılacak 2020 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ikramiye 80 milyon lira.

’70 milyonluk piyango bana çıktı’ diyen adam: Bilet kayboldu, getirene ödül var demişti

90793.jpg

Etiketler: , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Havalimanı’nda pankartla yolcu karşılamaya ceza kesilecek01 Ocak 2020 Çarşamba 17:56
  • Alkollü olmamasına rağmen kanında alkol çıktı; hukuki mücadele başlattı01 Ocak 2020 Çarşamba 17:45
  • Trafik kontrolünde ‘alkollü’ çıktı; kan tahlili yaptırarak alkol almadığını kanıtladı ve ehliyetini geri aldı01 Ocak 2020 Çarşamba 17:41
  • Milli Piyango Büyük ikramiyesi nereye çıktı? Sıralı tam liste01 Ocak 2020 Çarşamba 17:31
  • Oktay, “”Libya’da, Kıbrıs’ta ne işiniz var” diye soranlara sesleniyorum01 Ocak 2020 Çarşamba 14:43
  • TBMM olağanüstü toplanıyor01 Ocak 2020 Çarşamba 12:33
  • Türkiye'deki 70 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesi devlete kaldı31 Aralık 2019 Salı 17:22
  • Termometre kırıldı, öğretmen ve öğrenciler zehirlendi31 Aralık 2019 Salı 16:56
  • Star ve Güneş gazeteleri son baskılarını yaptı31 Aralık 2019 Salı 13:28
  • Erdoğan: Türkiye'yi Akdeniz'den dışlama adımları akamete uğratıldı31 Aralık 2019 Salı 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti