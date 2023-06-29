Bilim dünyasından yeni iddia: “Kadınlar, avcı olarak doğdu”

Bilim dünyası, eski toplumlarda kadınların sadece çocuklara bakmak için evde kaldıklarına dair genel yargıyı çürütüyor.
Araştırmacılar, 1888’den 2020’ye kadar Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya’daki on avcı-toplayıcı toplumdan sekizinde av peşinde koşan dişiler buldular.
Seattle Pasifik Üniversitesi’nden Dr Cara Wall-Scheffler, kadınların silahlar ve stratejiler konusunda daha fazla esnekliğe sahip olduğunu söyledi. Ve bıçak, yay, ağ, pala, mızrak ve tatar yayı kullandıklarına dair kanıtlar olduğunu belirtti.
Scheffler sözlerine şunları ekledi: “Dişiler, farklı araçlar ve stratejiler kullansalar bile, avlanmada ve avlanmanın öğretilmesinde aktif ve önemli bir rol oynuyor.”
Araştırma ile beraber; kadınların yalnızca toplayıcılık yaparken, erkeklerin de avlandığı şeklindeki yaygın inancı da yıkılmış oldu.
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