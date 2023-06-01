  • BIST 4.959,80
  • Altın 1323.829
  • Dolar 20.8075
  • Euro 22.4606
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Bilim insanları uyardı: Tehlikeli sınır aşıldı

» »
İnsan faaliyetleri, bilim insanları tarafından belirlenen ekolojik göstergelerin neredeyse hepsinde "dünyanın sağlığının" tehlikeli sınırları aşmasına yol açtı.
Bilim insanları uyardı: Tehlikeli sınır aşıldı

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu Earth Commission tarafından hazırlanan ve bilimsel dergi Nature’da yayımlanan yeni bir araştırmada, 40 bilim insanı, güvenli ve adil dünya sistemi için ölçülebilir sınırlar oluşturdu. Bilim insanları bu sınırları “adalet ve güvenlik sorunu” olarak nitelendirerek 8 göstergede inceledi.

Buna göre, insan faaliyetleri, gezegen güvenliği ve adaletine ilişkin belirlenen 8 göstergeden 7’sinde dünyanın sağlığının tehlikeli sınırları aşmasına yol açtı.

Bu göstergelerden ilki olan “iklim” kategorisinde, küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceye ulaşması en tehlikeli sınır olarak belirlendi. İnsanların yaşayabileceği son sınır olarak nitelendirilen 1,5 derecelik sıcaklık artışına henüz ulaşılmamış olsa da sıcaklık artışında adil ve güvenli sınır olarak belirlenen 1 derece aşıldı. Küresel sıcaklıklar, sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 1,2 derece arttı.

Yüzey suyu göstergesinde akış değişikliği yüzde 20 olması gerekirken yüzde 34 ile güvensiz seviyelerde görüldü. Dünyadaki yeraltı suyu seviyesinin yüzde 47’sinin endişe verici hızda tükendiği tespit edildi.

İklim değişikliğini önlemek için korunması gereken ekosistemde güvenli ve adil dengenin sağlanabilmesi için gezegenin yüzde 50 ila 60’ının bozulmamış olması gerekiyor. Buna karşın bilim insanları, gezegenin yalnızca yüzde 45 ila yüzde 50’sinin bozulmamış bir ekosisteme sahip olduğu bulgusuna ulaştı.

Çiftlik, şehir ve parklar gibi insan eliyle değiştirilmiş alanlarda bozulmamış ekosistem oranının en az yüzde 20 ila 25 olması gerekirken, değiştirilen bu alanların üçte ikisinin bu hedefi karşılamadığı görüldü.

NİTROJEN VE FOSFOR KULLANIMINDAKİ EŞİTSİZLİK TEHLİKELİ BOYUTTA

Besin döngüleri göstergesinde, ülkelerin nitrojen ve fosfor kullanımı incelendi. Gelişmiş ekonomiler ve dar gelirli ülkeler arasındaki nitrojen ve fosfor kullanımındaki eşitsizliğin tehlikeli boyutta olduğu tespit edildi.

Ağırlıklı olarak araba egzozları, fabrikalar, kömür, petrol ve doğal gaz tesislerinin yol açtığı aerosol kirliliği, tehlikeli sınırı aşmayan tek gösterge oldu.

“BULGULARIMIZ OLDUKÇA ENDİŞE VERİCİ”

Earth Commission Eş Başkanı ve çalışmanın baş yazarı Johan Rockström, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, tüm gezegenin istikrar ve dayanıklılığının riskte olduğu “antroposen” döneminde bulunulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bulgularımız oldukça endişe verici. Analiz edilen 5 temel alanda, küresel ve yerel ölçekte birçok sınır zaten aşıldı. Bu, zamanında bir dönüşüm gerçekleşmediği takdirde geri dönüşü olmayan aşım noktalarının ve insan refahı üzerindeki yaygın etkilerin kaçınılmaz olacağı anlamına geliyor. Mevcut ve gelecek nesiller için güvenli ve adil bir gelecek sağlamak istiyorsak, bu senaryodan kaçınmak çok önemli.”

Earth Commission Eş Başkanı ve Akademik Komite Direktörü Dahe Quin, birçok kriterin tehlikeli boyutta olduğunu vurgulayarak, “Dünya sistemi tehlikede.” uyarısında bulundu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ne zaman yapılmalı: Vücut saatinin egzersiz için önemi30 Mayıs 2023 Salı 20:32
  • DSÖ: 30’lu yaşlarda sigarayı bırakanların ömrü uzuyor30 Mayıs 2023 Salı 15:13
  • Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2023)30 Mayıs 2023 Salı 08:55
  • Uyumaya çalışırken saate bakmak uykuyu kaçırıyor29 Mayıs 2023 Pazartesi 23:30
  • Haftalık burç yorumları(29 Mayıs - 4 Haziran 2023)29 Mayıs 2023 Pazartesi 13:30
  • Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2023)29 Mayıs 2023 Pazartesi 08:00
  • 1 Haziran Dünya Çocuk Günü28 Mayıs 2023 Pazar 15:56
  • Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2023)27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:05
  • George Floyd’un ölüm yıldönümünde gösteri: Hiç bir şey değişmedi26 Mayıs 2023 Cuma 18:45
  • Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2023)26 Mayıs 2023 Cuma 08:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti