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Bilim insanları Venüs'ün ardından Ay'da da yaşam olabileceğini açıkladı

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ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi ve Florida Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmada, Ay yüzeyinin derinliklerinde yer alan su altı göllerinde dünyadışı yaşamın olabileceği belirtildi.
Bilim insanları Venüs'ün ardından Ay'da da yaşam olabileceğini açıkladı

Şu ana kadar yapılan çalışmalar Dünya’nın uydusunun yüzeyinin kayalık ve solunacak havası bulunmayan kayalık bir çorak arazi olduğunu gösteriyor. Ay'da yüzey suyunun olmaması ise meseleyi daha da karanlık hale getiriyor. Ancak aynı durum, yüksek basıncın yaşam dostu bir ortam yaratabileceği yüzeyin altında geçerli olmayabilir.

AY YÜZEYİNİN DERİNLİKLERİNDE SU OLABİLİR

Harvard Üniversitesive Florida Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarının bildirdiğine göre Ay yüzeyinin derinliklerinde su olabilir.Çalışmanın başyazarlarından Manasvi Lingam, "Yüzey suyu, sonlu bir basıncı korumak için  atmosfere ihtiyaç duyar ve bu olmadan su sıvı halde var olamaz. Bununla birlikte, yüzeyin derinlikliklerinde üst tabakalar basınç uygular ve böylece prensip olarak sıvı suyun varlığına imkan verir. Örneğin, Mars şu anda yüzeyinde uzun süredir var olan herhangi bir su kütlesine sahip değil, ancak yer altı göllerine sahip olduğu biliniyor” ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarının su ve nihayetinde yaşam belirtilerini aramak için Ay yüzeyinin altına inmesi gerekiyor. Dünya'dan çok daha küçük olmasına rağmen, Ay’ın yaklaşık 3 bin 300 kilometrelik bir çapı bulunuyor ve sondaj yapmak için doğru noktayı seçmek hayli önem taşıyor. Bilim insanları bu yüzden  "yeraltı biyosferinin" yüzeye daha yakın olduğu ekvatorun yakınında kazı yapılması gerektiğini düşünüyor.

HAYAT ARIYIŞI ÇOK YAKIN BİR ZAMANDA BAŞLAYABİLİR

Harvard Üniversitesi'nden Dr. Avi Loeb konuya ilişkin yaptığı açıklamada,  "NASA’nın Artemis programı kapsamında 2024'e kadar Ay'da sürdürülebilir bir üs kurmak için sondaj mümkün olabilir.  Tıpkı Dünya'da petrol ararken yaptığımız gibi, ay yüzeyinin altında hayat arayışında derinlere inen robotlar ve ağır makineler kullanabiliriz” ifadelerini kullandı.The Astrophysical Journal Letters'da yayınlanana araştırma, Venüs'ün atmosferinde yaşamın olabileceğini düşündüren fosfin gazının bulunmasının ardından geldi.

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