  • BIST 9829.19
  • Altın 2935.914
  • Dolar 34.1738
  • Euro 38.1784
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAFilistin lideri Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: 'Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz'

Bilim İnsanları yeni bir hücre keşfetti: 100 yıl önce tahmin edilmişti

» »
Avustralyalı araştırmacılar, memeli vücudunun iyileşme mekanizmasını daha iyi anlamamızı sağlayacak yeni bir hücre türü keşfetti. Bu hücre, bilim dünyasında 100 yıldan fazla bir süredir varlığı öngörülen bir hücre türü olarak biliniyordu.
Bilim İnsanları yeni bir hücre keşfetti: 100 yıl önce tahmin edilmişti

Keşfedilen bu hücreye "EndoMac progenitör hücreleri" adı verildi ve yetişkin farelerin aortasında bulundu.

Bilim insanları, bu hücrelerin insan vücudunda da benzer bir role sahip olup olmadığını araştırıyor.

Güney Avustralya Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden (SAHMRI) tıp bilimcisi Sanuri Liyanage, bu hücrelerin vücutta kan damarlarının büyümesine yardımcı olduğunu ve yaralanma veya kötü kan akışı durumlarında devreye girerek hızlı bir şekilde iyileşme sağladığını belirtti.

Yapılan laboratuvar çalışmalarında, EndoMac progenitör hücrelerinin farelerde diyabetik yara modellerine enjekte edilmesi, yaraların iyileşme sürecini önemli ölçüde hızlandırdı.

Hücrelerin varlığı uzun yıllar boyunca kanıtlanamamıştı

Bu keşif, 20. yüzyılın başlarında bilim insanları tarafından ortaya atılan, kan dolaşımında yeni makrofaj hücrelerinin üretilmesini sağlayan kök hücrelerin varlığına yönelik bir hipotezi destekliyor.

Ancak, bu hücrelerin varlığı uzun yıllar boyunca kanıtlanamamıştı.

Keşif, farelerde bulunan bu hücrelerin erken embriyonik dönemde kalpteki aortaya yerleştiğini ve yaş ilerledikçe yeni makrofajlar üreterek vücuttaki dokulara dağıldığını gösteriyor.

EndoMac progenitör hücrelerinin bağışıklık sistemi tarafından "yabancı" olarak algılanmadığı ve bu nedenle vücutta kolayca kullanılabileceği düşünülüyor.

Bu hücreler, vücuda enjekte edildiklerinde makrofajlara ve kan damarlarını döşeyen endotel hücrelerine dönüşerek yaraların iyileşmesine katkı sağlıyor.

Araştırma ekibi şimdi bu hücrelerin insanlarda da var olup olmadığını araştırıyor ve ilk bulgular olumlu yönde.

SAHMRI biyomedikal bilimcisi Anna Williamson, "Teorik olarak, bu hücreler kronik yara sorunu yaşayan hastalar için oyunu değiştirebilir," dedi.

Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransız kazı ekibi, bir arkeoloğun 200 yıl önce bıraktığı mesajı buldu20 Eylül 2024 Cuma 12:31
  • Aşı ittifakı Gavi, Afrika için 500.000 mpox aşısı satın alıyor19 Eylül 2024 Perşembe 21:07
  • Kanseri atlatan Kate Middleton, görevlerine geri döndü19 Eylül 2024 Perşembe 19:02
  • Near East Hayat ile öğrencilerin sağlığı güvence altına alındı19 Eylül 2024 Perşembe 10:16
  • Yuva arkadaşının hayatını kurtarmak için bacak ampute eden karıncalar18 Eylül 2024 Çarşamba 14:06
  • AB Komisyonu açık alanlarda sigara ve elektronik sigarayı yasaklamayı planlıyor17 Eylül 2024 Salı 14:54
  • İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ahlak polisi kadınları artık 'rahatsız etmeyecek'17 Eylül 2024 Salı 13:39
  • 3. Bursa Gastronomi Festivali'nde LTB’nin Lefkoşa standı büyük beğeni topladı17 Eylül 2024 Salı 10:48
  • Biyologlar Derneği’nden Panel: "Barış İçin Çevre, Çevre İçin Barış"17 Eylül 2024 Salı 10:47
  • Uzayda astronotların bir günü nasıl geçiyor?16 Eylül 2024 Pazartesi 19:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti