Bilimsel araştırma: Depresyon, felç riskini artırıyor

Yapılan bir araştırma, zihinsel sağlık sorunları ve depresyonu olan kişilerin inme geçirme riskinin yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden bilim insanları, depresyon ve diğer akıl sağlığı sorunlarının, hastalarda felç riskini artırabileceğini buldu.

Neurology dergisinde yayınlanan araştırma, felç geçiren kişilerin, felç geçirmemiş insanlardan oluşan bir kontrol grubuna kıyasla, moral bozukluğu yaşama ihtimalinin yüzde 46 daha fazla olduğunu buldu. Çalışma ayrıca, depresyondaki kişilerin felç geçirdikten sonra iyileşmeyi daha zor bulduğunu da öne sürdü.

İkinci bir çalışma da, depresyon, bipolar bozukluk ve mevsimsel duygudurum bozukluğu ile bağlantılı olduğu bilinen genlere sahip kişilerin kayıtlarını inceledi ve en yüksek genetik riske sahip olanların felç geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Analizin arkasındaki Lund Üniversitesi’nden bilim insanları, verilerinin bu akıl sağlığı sorunlarının felçlere neden olduğunu gösterdiğini söyledi. Uzmanlar, insanların duygudurum bozukluğu genleri için taranırsa, inme riskini artırdığı bilinen diğer faktörlerin nasıl daha iyi yönetilebileceği konusunda onlara tavsiyelerde bulunulabileceğini öne sürdüler.

Birleşik Krallık’ta her yıl yaklaşık 100.000 kişi, her beş dakikada bir felç geçiriyor ve toplamda 1,3 milyon felçli hasta mevcut.