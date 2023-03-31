Bilimsel araştırma: Egzersiz, uyku ve ölüm arasındaki ilişkiyi düzenliyor

Yapılan bir araştırmaya göre, düzenli olarak egzersiz yapmak, kötü uyuyanlarda artan erken ölüm riskini ortadan kaldırabilir.

Çin’deki Guangzhou Tıp Üniversitesi’nden araştırmacılar, 2013 ile 2015 yılları arasında bir hafta boyunca ivmeölçer bilekliği takan 40 ila 73 yaşlarındaki 92.000’den fazla katılımcının sağlık kayıtlarını inceledi.

Fiziksel aktivite ve uyku süresinin ortak etkilerini inceleyen ilk çalışmada, altı saatten az veya sekiz saatten fazla uyumanın erken ölüm şansını sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 37 artırdığını buldular.

HAFTADA EN AZ 150 DAKİKA

Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş veya bisiklete binme gibi orta düzeyde egzersiz veya koşma gibi 75 dakika yüksek yoğunluklu egzersiz hedeflerini karşılayanlarda riskin ortadan kalktığını gördüler.

Bireysel hastalıklara baktıklarında, önerilen yönergelerin dışında yeterli egzersiz yapmayan ve uyumayanların kalp krizi veya felç riskinin yüzde 69 ve kanserden ölüm riskinin yüzde 21 daha yüksek olduğunu buldular.

Yine European Society of Cardiology dergisinde yayınlanan bulgulara göre orta veya yüksek düzeyde egzersizle bu risklerin ortadan kalktığı tespit edildi.

Araştırmayı yöneten Dr. Jihui Zhang, “Bulgularımız, hem fiziksel aktiviteyi hem de uyku süresini hedefleyen sağlığı geliştirme çabalarının, orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerde erken ölümü önlemede veya geciktirmede tek bir davranışa odaklanmaktan daha etkili olabileceğini gösteriyor.” dedi.