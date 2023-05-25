Bilimsel araştırma: Günde bir elma gerçekten de doktoru uzak tutuyor

Yapılan bir araştırmaya göre, günde bir elma ya da bir porsiyon böğürtlen yemek, ileri yaşlarda zayıf ve narin olma durumunun azalabileceğini gösteriyor.

Flavonoller olarak bilinen bu maddeler, çeşitli sağlık yararları ile ilişkilendirilir ve çeşitli meyve ile sebzelerde bulunur.

Flavonoller ile 65 yaş üstü yetişkinlerin yüzde 10’unu etkileyen kırılganlık arasındaki olası bağlantıyı araştırmak için araştırmacılar, 12 yıl boyunca 1.701 kişinin diyetlerini ve kırılganlık durumunu inceledi.

Age UK’ye göre, “kırılganlık”, bir kişinin zihinsel ve fiziksel direncini veya hastalık ve yaralanma gibi olaylardan sonra kendini toparlama ve iyileşme yeteneğini ifade eder.

Genellikle azalmış kas gücü ve yorgunluk gibi sorunlarla karakterize edilir ve 85 yaşın üzerindeki insanların yüzde 50’sini etkileyebilir.

Çalışma süresi boyunca, katılımcıların yüzde 13,2’sinin kırılganlığı arttı. Analizler, insanların günde yedikleri her fazladan 10 mg flavonol için (orta boy bir elma ile aynı miktarda) kırılganlık geliştirme olasılığının yüzde 20 azaldığını ortaya koydu.

DÜZENLİ EGZERSİZ DE ÖNEMLİ

Ekip, özellikle quercetin adı verilen bir flavonol türünün, kırılganlığı önleme ile en güçlü bağlantıya sahip olduğunu söyledi. Bu madde özellikle, elma, kara meyveler, turunçgiller, soğan, maydanoz ve adaçayında bulunur.

Araştırmacılar, “Günde bir elmanın doktoru uzak tuttuğu şeklindeki eski deyişin bir ölçüde geçerliliği olabilir” dedi.

Boston’daki Harvard Tıp Okulu’ndan ortak yazar Dr. Shivani Sahni şunları söyledi: “Daha yüksek quercetin alımı, kırılganlığı önleme ile en güçlü ilişkiye sahip flavonoiddi.”

“Bu veriler, kırılganlığın önlenmesi için bir diyet stratejisi olarak en fazla potansiyele sahip olan belirli flavonoid alt sınıflarının olabileceğini düşündürüyor.” dedi.

Uzmanlar, kırılganlığı önlemek ve azaltmak için sağlıklı beslenmenin yanı sıra, direnç ve ağırlık çalışması gibi düzenli egzersiz yapılmasını öneriyor.