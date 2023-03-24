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Bilimsel araştırma: Yarasalarda yer alan virüsler pandemi habercisi olabilir

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Bilim insanları, İngiliz yarasalarında gizlenen Covid-19 benzeri bir virüsün mutasyona uğrama yeteneğine sahip olduğu ve insanlara bulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Bilimsel araştırma: Yarasalarda yer alan virüsler pandemi habercisi olabilir

İngiltere’deki 17 yarasa türü üzerinde geniş bir araştırma yürüten bilim insanları, hayvanlarda yer alan virüsün insanlara bulaşabileceğini açıkladı.

University College London, The Francis Crick Institute ve Imperial College London’dan bilim insanları, İngiltere’deki 17 yarasa türü üzerinde geniş bir araştırma yaptı. İngiltere’de üreyen bu yarasa türlerinin 16’sından 48 dışkı örneği alındı.

Mirror’ın bildirdiğine göre, laboratuvar analizinden sonra, uç teşkil eden iki buluntu, RhGB07 ve RfGB02 virüsleri idi. Ancak bunlar sadece “adaptasyonlar” ile insanlara bulaşmaktan uzaktı.

Yayınlanan raporda, insanlarda virüsün ortaya ortaya çıkması için, maruz kalma sıklığı, patojenin insanları enfekte etme yeteneği ve insandan insana bulaşma kapasitesi dahil olmak üzere birçok faktörün hizalanması gerektiği vurgulandı.

Yayınlanan raporda, başka bir pandemi riskinin küçük olduğunu belirtilse de, bilim insanları dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyorlar. 

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