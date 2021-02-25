Bill Gates: Bitcoin taraftarı değilim

Microsoft'un patronu Bill Gates, kripto paralara ilişkin yaptığı değerlendirmede yatırımcılara uyarılarda bulundu. Elon Musk'ın Bitcoin yatırımına atıf yapan Gates, "Eğer dünyanın en zengin insanı değilseniz Bitcoin almamalısınız" diye konuştu

Dünyanın en zengin üçüncü insanı, Microsoft'un patronu Bill Gates Bitcoin taraftarı olmadığını belirtti.

Bloomberg yayınına katılan Gates, Elon Musk'ın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımına atıf yaparak "Elon'ın çok parası var ve çok yönlü biri. Onun Bitcoinlerinin aşağı ya da yukarı gitmesi beni endişelendirmiyor" dedi.

Bitcoin yatırımcılarına dikkatli olmaları gerektiğini belirten Gates, "Eğer Elon'dan daha az paranız varsa, dikkatli olmalısınız" dedi.

1,5 milyar dolarlık yatırımına karşın Bitcoin'de aşırı fiyatlama olduğuna dikkat çeken Musk'ın karşısında Bitcoin'e son dönemde eleştirel yaklaşanlar arasında Gates ile birlikte Warren Buffett ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın isimleri de öne çıktı.

Milyarder yatırımcı Warren Buffett, kripto paraların herhangi bir değerinin olmadığını ve bir şey üretmediğini vurguladı.

Yellen da Bitcoin konusunda "Bitcoin oldukça spekülatif, insanlar dikkatli olmalı, genellikle yasadışı finans için kullanılan Bitcoin verimsizdir" ifadelerini kullanmıştı.

Musk ile rekor kırdı, Musk ile çakıldı

Bitcoin fiyatları özellikle Musk'ın patronu olduğu Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımıyla hızlı yükselişe geçmiş ve 59 bin dolar sınırına dayanmıştı.

Musk'ın Bitcoin yatırımı tercihi piyasada şirketlerin kripto para piyasasına yönelik ilgisi dolayısıyla yeni bir dönemin işaretçisi gibi algılanmış, bu durumda kripto para piyasasında talebi canlandırmıştı.

Takip eden günlerde ise Musk bu sefer Bitcoin'de aşırı fiyatlama oluştuğuna dikkat çekmiş ve Bitcoin fiyatları 50 bin doların altına kadar çekilmişti.