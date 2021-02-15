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Bill Gates: Salgını bitirmek iklim krizini çözmekten çok daha kolay

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Covid-19’dan önce küresel bir salgın olabileceği konusunda öngörülerde bulunan ABD’li iş insanı ve filantropist Bill Gates, bu kez de iklim krizi hakkındaki uyarılarını yineledi: Salgını bitirmek iklim değişikliği sorununu çözmekten çok çok daha kolay.
Bill Gates: Salgını bitirmek iklim krizini çözmekten çok daha kolay

Covid-19’dan önce küresel bir salgın olabileceği konusunda öngörülerde bulunan ABD’li iş insanı ve filantropist Bill Gates, bu kez de iklim krizi hakkındaki uyarılarını yineledi: Salgını bitirmek iklim değişikliği sorununu çözmekten çok çok daha kolay.

Bilişim şirketi Microsoft’un kurucusu Gates, iklim krizini çözmenin insanlığın yapacağı en müthiş şey olacağını belirtti.

BBC’ye konuşan Gates’in yeni kitabı ‘How to Avoid a Climate Disaster‘ (İklim Felaketi Nasıl Önlenir) küresel ısınmanın önüne geçme rehberi niteliğinde.

Gates bunun çok büyük ölçekte bir zorluk olduğunu ifade ederek “Önümüzdeki 30 yılda yaşanacağı söylenen gibi bir geçiş hiç olmamıştı. Bunun bir örneği yok” dedi.

İklimle ilgili bilinmesi gereken sayıların 51 milyon ve sıfır olduğunu belirten Gates şöyle açıkladı: “51 milyon ton seragazı dünyanın yıllık olarak atmosfere saldığı miktar. Sıfır ise ulaşmamız gerek rakam.”

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