Bin 202 gün ülkede kaçak yaşadı...

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12.04.2024 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube ekipleri tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının 27.12.2020 tarihinden itibaren toplamda 1202 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildiğini açıkladı.

Polis, aynı gün Muhaceret Şubeden yapılan araştırmada zanlının KKTC'ye 28.10.2020 tarihinde 60 günlük vize ile girdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının KKTC'deki statüsü ile ilgili İçişleri Bakanlığından gerekli araştırmanın yapıldığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.