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Binali Yıldırım Meclis lokantasında: 550 çeşit yemek var, seçmek zor

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Yenilenen Meclis lokantasını tanıtan Binali Yıldırım, 550 çeşit yemek olduğunu söyleyerek "Takip edip, seçmesi bile zor" dedi.
Binali Yıldırım Meclis lokantasında: 550 çeşit yemek var, seçmek zor

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu halde halen Meclis Başkanlığı görevine de devam eden Binali Yıldırım, Meclis lokantasının yenilenmesine ilişkin konuştu.

Meclis lokantasının yenilenmesiyle ilgili basının sorularını yanıtlayan Yıldırım, lokantada 550 çeşit yemek olduğunu bunun da büyük dert oluşturduğunu söyledi.

Yıldırım, "550'den fazla yemek çeşidir var. Bunlar tabii kaliteyi de olumsuz etkiliyor, onun yerine daha az sayıda bilinen yemekler çıkarılmalı. 550'yi takip edip seçmesi bile zor, vakit alıyor" dedi.

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