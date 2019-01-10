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Binali Yıldırım: 'Seçim siyasi faaliyet değildir'

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması sonrası Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmeyen Binali Yıldırım, 'Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim' dedi.
Binali Yıldırım: 'Seçim siyasi faaliyet değildir'

Binali Yıldırım: Buyursun herkes istifa etsin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması sonrası Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmeyen Binali Yıldırım, 'Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim' dedi.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması sonrası görevinden istifa etmemesine ilişkin konuştu.

"Benim bir teklifim var; bütün seçime girecekler bulundukları görevleri bıraksınlar" diyen Yıldırım, "Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar da sona ersin. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Yasamayla ilgili Mahalli İdareler Secim Kanunu, Meclis Başkanı'nı dolaylı olarak istifa etmeyecekler arasında sayıyor. Çıktığım yoldan geri dönmem, kararı seçmen verecek" dedi.

'SEÇİM SİYASİ FAALİYET DEĞİLDİR'

Binali Yıldırım, seçimin "siyasi faaliyet olmadığını" savunarak şunları söyledi:

"Tartışma Anayasa 94’e göre siyasi faaliyetler yapılır mı, yapılmaz… Bizim yaptığımız bir siyasi faaliyet yok. Seçim bir siyasi faaliyet değildir. Seçim aday olduğunuz işle ilgili vatandaşlara ne yapacaksınız, niye aday oldunuz, bunu anlatmaktır."

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