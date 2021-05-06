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BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Türeci: Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkını kaldırmak kötü bir fikir

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Koronavirüs aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına yönelik çağrılar artarken BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Türeci'den bir açıklama geldi.
BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Türeci: Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkını kaldırmak kötü bir fikir

Kovid-19 salgınını daha hızlı bitirebilmek adına aşılar üzerindeki fikri mülkiyet haklarını koruyan patentlerin kaldırılması; ABD'nin destek açıklamasıyla yine gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Pfizer ile koronavirüs aşısı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci ise ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin gibi bu konuya pek sıcak bakmıyor. CNN kanalına konuşan Türeci, bunun kötü bir fikir olduğunu, hayata geçirilse dahi gelecek 12 ay içinde hazır edilebilecek aşı dozu miktarının artmasını sağlamayacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, aşılarla ilgili fikri mülkiyet hakları konusunda ülkesinin tutumunda değişikliğe giderek, bu hakların kaldırılması fikrine desteğini ifade etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ABD'nin destek verdiği bir fikri tartışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Rusya lideri Vladimir Putin, Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyetinin kaldırılmasını desteklemeye hazır olduklarını belirtti.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da "Bu, Kovid-19 ile mücadelede muazzam bir an" ifadesiyle desteğini dile getirdi. 

 

Dünya Ticaret Örgütü, en az 100 ülkenin desteklediği Kovid-19 aşıları ve ilaçları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması için teklif hazırlanmasını istiyor. Böyle bir durumda birçok ülkenin aşıları üretme imkanına sahip olacağı belirtiliyor.

Ancak birçok aşı üreticisi firma, aşı geliştirme çalıştırmalarına büyük yatırım yaptıklarını belirterek ve aşıların üretiminde kalitenin düşebileceğini gerekçe göstererek böyle bir teklife karşı çıkıyor.

 

 

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