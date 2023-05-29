'Bir Delinin Hatıra Defteri' İskele’de sahnelendi

İskele Belediye Tiyatrosu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Tiyatro Günlerinin mayıs ayındaki son oyunu Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun sahneye koyduğu “Bir Delinin Hatıra Defteri” isimli oyunu oldu. Nikolay Gogol’un yazdığı, İsmihan Yorgancı’nın yönettiği oyunu, oyuncu Ömer Dündar sahneye taşıdı.

İskele Belediyesi açıklamasına göre, Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun ilk kez 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde sahneye koyduğu “Bir Delinin Hatıra Defteri” isimli oyun, turne kapsamında bu kez İskele Belediye Tiyatrosu’nun davetiyle İskele’de seyircisiyle buluştu. Oyun İskele AKM’de dün akşam sergilendi.

Müzik direktörlüğünü Ufuk Aydoğan’ın yaptığı, Özgün müzik ve piyanoda İkra Yalçın’ın görev aldığı oyunda ışık tasarım uygulamasını Mehmet Saygıer, dekor tasarım ve uygulamasını Cem Taşlıovalı yapıyor. Sahne amirliğini, Ulaş Baran Şahin ve Yusuf Aşık üstlenirken, fotoğraf çekimlerini Batuhan Oruç, makyajı Esel Fatma Tüney gerçekleştiriyor.