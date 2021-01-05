Bir doktor 200 hastasının toplam 650 bin dolarlık borcunu sildi

ABD’de bir onkolog, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik açıdan zorlandıklarını öğrendiği 200 kanser hastasının toplam 650 bin dolarlık (4 milyon 789 bin lira) borcunu sildi.

Dr. Omar Atiq, Arkansas eyaletindeki kanser tedavi merkezini geçen yıl aralık ayında kapattı. Boçlarının ödenmesini sağlamak amacıyla tahsilat yapan bir firmayla anlaşan Atiq, hastalarının büyük kısmının maddi anlamda zorluklarla boğuştuğunu öğrendi.

Ve, Noel’de yazdığı tebrik kartlarıyla müjdeyi verdi!

Boçların kapandığını duyuran Atiq ABC’de yayınlanan Good Morning America programında şunları söyledi: “Çoğunun tedavi masraflarını ödeyemeyecek durumda olduğunu fark ettim.Bunun üzerine ben ve eşim borçları silmenin doğru olacağını düşündük ve öyle yaptık. Bunu yapmak için de Noel en iyi zaman diye düşündük.”

Atiq, kartta ise şu ifadeleri kullandı: “Hastaların çoğunun faturaları sigortaları tarafından ödendi. Ödenemeyenlerinkini de biz silme kararı aldık. Hepinize iyi tatiller.”

Atiq’in 1991’de, Pine Bluff kentinde kurduğu ‘Arkansas Cancer Clinic’ adlı merkezde kemoterapi, radyoterapi ve bilgisayarlı tomografi uygulanıyordu.

Atiq aynı zamanda Arkansas Üniversitesi’nde ders veriyor.