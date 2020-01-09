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Bir kez daha Ankara'ya çağrıldırlar!

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Başbakan Tatar ve Başbakan Yardımcısı Özersay yarın Ankara'ya gidecek
Bir kez daha Ankara'ya çağrıldırlar!

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yarın Ankara'ya gidecek.

Ziyaretin Ankara tarafından istendiği öğrenildi.

Ziyaretin Ekonomik Paket ile ilgili olabileceği öne sürülüyor.

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