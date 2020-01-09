Bir kez daha Ankara'ya çağrıldırlar!

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yarın Ankara'ya gidecek.
Ziyaretin Ankara tarafından istendiği öğrenildi.
Ziyaretin Ekonomik Paket ile ilgili olabileceği öne sürülüyor.
Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yarın Ankara'ya gidecek.
Ziyaretin Ankara tarafından istendiği öğrenildi.
Ziyaretin Ekonomik Paket ile ilgili olabileceği öne sürülüyor.
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