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Bir UZAY SAVAŞI durdurulabilir mi?

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Rus ve Sovyet tarihi ve askeri tarih hakkında yazılar yazan Ottawa Üniversitesi'nden profesör Paul Robinson bu konuyu ele aldı.
Bir UZAY SAVAŞI durdurulabilir mi?

Rusya'nın bir anti-uydu füzesini test ettiği haberi, uzay araçları için endişe yarattı ve daha da endişe verici bir şekilde, uzay silahlarını düzenleyen uluslararası anlaşmaların eksikliğini vurguladı, bu da kozmosun bir savaş alanı haline geldiği anlamına geliyor.


ABD şu anda yörünge kolları üzerindeki kontrollere karşı çıksa da, değişen güç dengesi, yeniden düşünmenin muhtemelen iyi olacağı anlamına geliyor. Salı günü Moskova tarafından onaylanan söz konusu test, eski, çalışamaz bir Sovyet keşif uydusunu imha etti ve Washington, ortaya çıkan enkaz üzerinde operasyonu "sorumsuz" ve "pervasız" olarak nitelendirdi.

Sözde "uzay çöpü", uydular ve Uluslararası Uzay İstasyonu gibi nesneler için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Rusya, yörüngede dolaşan hurda bulutuna ek olarak, kimseye herhangi bir iyilik yapmadı, ancak şu anda uzay enkazını düzenleyen bağlayıcı bir yasal rejim olmadığı için testin uluslararası hukuku ihlal etmediğine dikkat edilmeli.

Uzmanlar, militarizasyon ile uzayın silahlandırılması arasında ayrım yapıyor. Birincisi, iletişim gibi askeri amaçlar için uzayı kullanmayı söylüyorken ikincisi, uzaya yıkıcı yeteneklere sahip sistemleri yerleştirme anlamı taşıyor. Militarizasyon uzun zaman önce oldu. Silahlanma henüz gerçekleşmedi.

Uzayda silahları düzenleyen tek yasal araç, nükleer silahların veya diğer kitle imha silahlarının Dünya yörüngesine, Ay veya gök cisimlerine yerleştirilmesini yasaklayan 1967 Dış Uzay Antlaşması'dır. Genel olarak silah yasağını genişletme çabaları, büyük ölçüde Amerikan direnişi nedeniyle başarısız oldu.

Bazı stratejistler, uzayı bir "kutsal alan" olarak bırakmanın ve yeni bir silahlanma yarışına yol açacak bir yola girmekten kaçınmanın daha iyi olduğunu savunurken, Amerikan askeri çevrelerindeki görüş, uzun zamandır böyle bir silahlanma yarışının kaçınılmaz olduğu ve ABD'nin teknolojik bir avantaja sahipken diğerlerine liderlik etmesinin daha iyi olduğu yönündeydi.

Uzayda bir silahlanma yarışı hoş karşılanmaz, ancak böyle bir şey olursa ABD kazanır. Ne yazık ki Amerikalılar için bundan artık o kadar emin olamıyor ve son teknolojik gelişmeler ABD'nin uzayla ilgili planlarının çoğunu anlamsız hale getirdi.

En önemlisi, Rusya'nın hipersonik kayar füzeleri konuşlandırması, Washington'un balistik füze savunmasına yatırdığı on milyarlarca doları değersiz hale getirdi. Amerikalılar bu füzelere karşı uzaya dayalı bir savunma sistemi geliştirebilseler bile, maliyet çok büyük olacak ve sistem konuşlandırılana kadar yeni teknolojiler zaten karşı önlemler üretmiş olacaktı.

Rusya'nın anti-uydu testi, ABD'yi savunmasızlığını fark etmeye ve böylece onu müzakere masasına getirmeye zorlama çabası olarak görülebilir. Bu işe yaramayabilir.

Generaller ve silah üreticileri dışında hiç kimse uzayda bir silahlanma yarışından fayda sağlamayacak. Herkes bunu ne kadar erken fark ederse o kadar iyi.

 

RT.

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