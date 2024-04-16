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Biri 45 diğeri 50 yaşındaydı... Ölüm nedenleri belirlendi...

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Aniden hayatlarını kaybeden Niyazi Mehmet İşler ile Cüneyt Akar'ın ölüm nedenleri belirlendi.
Biri 45 diğeri 50 yaşındaydı... Ölüm nedenleri belirlendi...

13.04.2024 tarihinde, Güvercinlik’te kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Niyazi Mehmet İŞLER (E-45)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “akciğer enfeksiyonu ve akciğer kanseri” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

13.04.2024 tarihinde, Bafra’da faaliyet gösteren bir otel odası içerisinde yaşamını yitiren Cüneyt AKAR (E-50)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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