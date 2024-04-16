Biri 45 diğeri 50 yaşındaydı... Ölüm nedenleri belirlendi...

13.04.2024 tarihinde, Güvercinlik’te kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Niyazi Mehmet İŞLER (E-45)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “akciğer enfeksiyonu ve akciğer kanseri” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

13.04.2024 tarihinde, Bafra’da faaliyet gösteren bir otel odası içerisinde yaşamını yitiren Cüneyt AKAR (E-50)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.