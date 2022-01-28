Bisiklet Yarışları Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacaktır

30 Ocak 2022 Pazar günü Lefkoşa’da, Triatlon Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı

himayelerinde düzenlenecek Duatlon Yarışı (Koşu-Bisiklet-Koşu) kapsamında; yarışın düzenleneceği güzergah olan Mehmet Akif Caddesi ve Osman Örek Caddesi (TAK Ajansı Önleri- Dereboyu -Citröen Işıkları ve Metehan Çemberi arası) 07:00 - 11:00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacaktır.

Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır.



Ayrıca aynı gün (30 Ocak 2022 Pazar günü), KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından 08:00-

12:00 saatleri arasında “Zamana Karşı Yol Bisikleti Yarışı” düzenlenecektir.



Zamana Karşı Yol Bisikleti Yarışı, Lefkoşa’da Metehan - Alayköy Çevre Yolu üzerinde

bulunan Sevgi Çemberinden başlayacak olup, yarışçılar Metehan Alayköy Çevre Yolu, Lefkoşa -

Güzelyurt Anayolunu kullanarak Güzelyurt girişindeki Manisa Bulvarı üzerinde bulunan çemberden geri dönüp aynı güzergahı takiben yarış başlangıç noktası olan Sevgi Çemberinde yarış son bulacaktır.



Belirtilen güzergâh üzerinde konvoya polis escortu eşlik edecek ve konvoyun geçeceği

güzergâhlarda tüm kavşaklar polis tarafından kesilerek trafik akışına kapatılacaktır.

Konvoy ilerlediği sürece yarışçıların güvenliği açısından arkadan gelen araçların konvoyu geçmelerine müsaade edilmeyecektir.



Yarışların devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâhlardaki yollar üzerine araçlarını

park etmemeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.