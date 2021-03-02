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Bitcoin madenciliğinin üslerinden Çin'in İç Moğolistan bölgesi, kripto para faaliyetlerine son verme planı hazırladı

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Bitcoin madenciliğinin üslerinden Çin'in İç Moğolistan bölgesi, kripto para faaliyetlerine son verme planı hazırladı
Bitcoin madenciliğinin üslerinden Çin'in İç Moğolistan bölgesi, kripto para faaliyetlerine son verme planı hazırladı

Küresel bitcoin madenciliğinin merkezi konumundaki Çin'de bu işlemlerin en çok yapıldığı bölgelerden birinde faaliyetlerin sona ermesi planı gündeme geldi. Sebep enerji tasarrufu.

Tam da bitcoin rekor düzeyde değer kazandığı günlerden geçerken, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan bölgesi, tüm kripto para madenciliği faaliyetlerini bitirmeye yönelik plan açıkladı. Bu kapsamda devam eden tüm faaliyetlere son verilmesi öngörülüyor. Planın gerisinde kripto para madenciliğinin muazzam enerji tüketimine son verme çabası yatıyor. 

İç Moğolistan Kalkınma Komisyonu geçen hafta çeşitli regülasyon önlemleri kapsamında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla bir yasa teklifi sunmuştu. Çin’in 5 yıllık enerji planı doğrultusundaki bu teklifte, aşırı enerji harcayan sektörlerin tamamen ortadan kaldırılması maksadıyla nisan ayı sonuna kadar kripto para madenciliği yapan işletmelerin de kapatılmasının olduğu ortaya çıktı. 

Konuyla ilgili son kararın görül alışverişlerinden sonra 3 Mart’ta açıklanacağı belirtildi.

İç Moğolistan, Sincan ve Sichuan'dan sonra Çin'in üçüncü en büyük kripto para madenciliği bölgesi konumunda. Küresel bitcoin madenciliğinin yüzde 8'i İç Moğolistan'da gerçekleşirken, ABD bile yüzde 7.2 ile geriden geliyor.

Kripto para madenciliği, çok yüksek bilgisayar işlem gücü gerektirdiğinden devasa boyutlarda enerji harcıyor. Bu ağın tükettiği yaklaşık olarak yılda 128.84 terawatt-saatlik enerji İrlanda, Ukrayna ve Arjantin gibi ülkelerin toplam tüketiminden daha fazla. Dolayısıyla bazı bilim insanları yeni bir çevresel kriz uyarısında bulunuyor. 

Diğer yandan İç Moğolistan'ın bitcoin madenciliğine darbe vuracak planı, Çin'in ulusal para birimi yuanın dijital versiyonunun kullanıma girdiği dönemde geldi. Elektronik yuanın (E-CNY) Şenzhen, Şanghay, Pekin gibi büyük şehirlerde test kullanımına başlanmasıyla Çin yerli dijital para birimine geçen ilk büyük güç oldu. 

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