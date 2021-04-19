Bitcoin sert düşüş sonrası durgun, toplam hacim 2 trilyon doların üzerinde

Bitcoin, Litecoin ve Ethereum dün yaşanan sert düşüşten sonra sakin bir seyir izlerken, XRP yeniden yükselişe geçti. 52 bin dolara kadar düşen Bitcoin'in 57 bin dolar civarına geri dönmesiyle piyasa hacmi 2 milyon doların üzerinde kaldı.
Madencilerin Bitcoin ağına harcadıkları tahmini hesaplama gücünü ifade eden hash oranındaki sert düşüş ve ABD'nin 'para aklama suçlaması'na hazırlandığına ilişkin savlara dayandırılan nedenlerle sert düşen Bitcoin, hafta sonunda indiği 52 bin dolardan 57 bin dolar düzeyine döndü.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre Ripple’ın sahibi olduğu XRP sert düşüş sonrasında en hızlı toparlayan kripto paralardan biri olarak yüzde 10 yükselişle bugün 1.49 dolar civarında seyrediyor. Litecoin ise yüzde 0.2 yükselişle 274 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum da güne yüzde 0.94 yükselişle 2 bin 250 dolar seviyesinde başladı. Bloomberg Galaxy Kripto Para Endeksi ise yüzde 7.7 aşağıda. Dogecoin de son bir haftada değerini 5’e katladıktan sonra dünden bu yana yüzde 26 civarında değer kaybederek 0.26 dolara geriledi.
DHA'nın haberine göre de Bitcoin'deki sert düşüşle 2.0 trilyon doların altına çekilen toplam piyasa hacmi, 2 trilyon 92.3 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.
50 günlük hareketli ortalamasının sınırında seyreden Bitcoin’in ortalamanın altında bir gün kapanışı yapması durumunda düşüş eğiliminin başlayacağı düşünülüyor. Bitcoin şimdiye kadar 50 günlük hareketli ortalamasından destek bularak yükselişe geçmişti.
Bitcoin'de yastık altı dönemi
Kripto paralara olan ilgi tüm dünyada her geçen gün daha da arttığını söyleyen yerli kripto para borsası Paritex’in CEO’su Özgür Serkan Uslu şu ifadeleri kullandı:
- En yaygın kullanılan kripto paraların başında ise şüphesiz Bitcoin (BTC) geliyor. Özellikle 2021’in ilk aylarından bu yana kaydettiği yükselişle gözleri üzerine çeken Bitcoin, toplam piyasa hacmini 1 trilyon doların üstüne çıkardı. Bu yükseliş seyrinin altında ise likiditeyi azaltan ciddi bir yastık altı etkisi olduğuna işaret ediliyor. Glassnode tarafından yapılan piyasa analizlerine göre, dolaşımdaki 18.7 milyon BTC’nin yüzde 78’inin erişilebilir olmadığı görülüyor. Buna göre toplamda 14.5 milyon BTC yastık altında dururken, yalnızca 4.2 milyon Bitcoin işlem görüyor.
- Erişilebilen Bitcoin sayısı azalıyor. Veriler, 2020 yılında fazladan 1 milyon Bitcoin'in yastık altına gittiğini gösteriyor. Bu durumu pandeminin yarattığı tereddüt diye okumak mümkün. Ekosisteme finansal okuryazarlığa sahip yatırımcılar kazandırmayı misyon edinen ve soğuk cüzdan sunan kripto para borsalarının da payı büyük. Bitcoin değer kazandıkça, yatırımcıların sahip oldukları varlıkları depolamak için güvenli liman arayışına daha fazla gireceği aşikar.
- Bitcoin'i enflasyona karşı bir koruma olarak görmek için birçok teknik neden bulunmasından dolayı şirket rezervinde Bitcoin bulundurmanın çok yakında bir standart haline gelecek.
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