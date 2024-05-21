Bitcoin'de sert yükseliş

Bitcoin Pazartesi günü 70.206 dolara yükseldi ve önceki kapanışına 3.931 dolar ekledi.

Dünyanın en büyük ve en tanınmış kripto para birimi, 23 Ocak'ta yılın en düşük seviyesi olan 38.505 dolardan yüzde 82,3 artış gösterdi.

Ethereum blockchain ağına bağlı kripto para Ether, Pazartesi günü yüzde 13,3 artışla 3.500 dolara yükseldi.

NEDEN YÜKSELDİ?

Bu hafta ABD’deki Ethereum ETF (Borsa yatırım fonu) başvurularına ilişkin karar bekleniyor. 23 Mayıs’a kadar açıklanacağı öngörülen kararda beklentiler başvuruların reddedileceği yönündeydi. Bloomberg’in ETF analistleri Twitter üzerinden, daha önce yüzde 25 olarak açıkladıkları onay ihtimalini, yüzde 75 olarak yenilediklerini duyurdular.

İki iyi takip edilen Bloomberg ETF analistinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun spot ETH ETF'lerini onaylama ihtimalini büyük ölçüde artırmasının ardından Ethereum’da dakikalar içinde yüzde 13’dan fazla artış getirdi. Bitcoin de 70 bin doların üzerine çıktı.

Bloomberg Kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas "James Seyffart ve ben, Ether ETF onayı alma ihtimalimizi yüzde 75'e (yüzde 25'ten yükseldi) yükseltiyoruz, bu öğleden sonra SEC'in bu konuda (giderek politik bir konu) 180 puan alabileceği yönünde söylentiler duyuyoruz, bu yüzden şimdi herkes çabalıyor (bizim gibi) diğer herkes reddedileceklerini varsayıyordu)" diye tweet attı.