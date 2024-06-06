  • BIST 10417.55
  • Altın 2461.474
  • Dolar 32.2901
  • Euro 35.2217
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

Altın fiyatları yükseliyor... Çeyrek altın 4 bin 40 lira!

» »
Güne yükselişle başlayan altının gramı 2 bin 454 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 100 liradan satılıyor.
Altın fiyatları yükseliyor... Çeyrek altın 4 bin 40 lira!

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 454 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 443 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 454 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 1,2 artışla günü 2 bin 355 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 367 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle altın fiyatlarının yukarı yönlü desteklendiğini ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde’ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün ABD’de açıklanan ADP özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişi artışla piyasa beklentilerinin altında kalırken, mayısta yıllık ücret, nisanda da olduğu gibi yüzde 5 yükseldi.

ABD’de iş gücü piyasası verilerinin soğumaya işaret etmesiyle Fed’in faiz indirimine bu yıl başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlandığını aktaran analistler, yarın ABD’de açıklanacak istihdam raporu verilerinin de bankanın yol haritasına yönelik ipuçları verebileceğini dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed’in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79 ve kasımda yüzde 82 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 86 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB’nin faiz kararı ile Başkan Lagarde’ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 380 ve 2 bin 400 doların direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz kurlarında yüksek seyir sürüyor...23 Nisan 2024 Salı 11:05
  • Petrol beş ayın en yüksek seviyesinde02 Nisan 2024 Salı 10:15
  • Altın, Fed'in faiz kesintisi beklentileri üzerine yeni rekor kırdı01 Nisan 2024 Pazartesi 21:11
  • Merkez Bankası rezervleri 127,9 milyar dolar oldu21 Mart 2024 Perşembe 22:11
  • Son Dakika: Merkez Bankası'ndan faiz artışı21 Mart 2024 Perşembe 13:56
  • Japonya, 17 yıl sonra ilk kez faiz artırarak negatif faizleri sonlandırdı19 Mart 2024 Salı 23:02
  • Altın rekora doğru ilerliyor11 Mart 2024 Pazartesi 11:24
  • Güncel döviz kurları... 1 Sterlin 41.70!09 Mart 2024 Cumartesi 09:46
  • Bitcoin'de yükseliş sürüyor: Kasım 2021'den beri ilk kez 60 bin doları geçti28 Şubat 2024 Çarşamba 20:03
  • Bitcoin'in fiyatı Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı27 Şubat 2024 Salı 23:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti