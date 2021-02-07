Black Panther dizi oluyor

Independent Türkçe'nin haberine göre; Coogler ve kendisinin de dahil olduğu yapım şirketi Proximity Media'nın Disney'le imzaladığı anlaşma kapsamında, Wakanda dizisinin yanında birçok yeni dizi de yer alacak.
Coogler, Proximity Media adına yayımlanan açıklamada, "Walt Disney'le ortaklık kurmak bir onur. Black Panther'da onlarla çalışmak bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi. Televizyonun tutkulu izleyicileri olarak, televizyon yapımlarımızı da Bob Iger, Dana Walden ve Disney şemsiyesi altındaki o harika stüdyolarda başlatmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Ryan Coogler'ın yazıp yöneteceği, serinin ikinci filmi Black Panther 2'nin ise 8 Temmuz 2022'de gösterime girmesi planlanıyor.
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