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Blog yazarı 120 yıllık 'zaman kapsülünde' bulduğu kedi resimlerini yayınladı

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Blog yazarı 120 yıllık 'zaman kapsülünde' bulduğu kedi resimlerini yayınladı
Blog yazarı 120 yıllık 'zaman kapsülünde' bulduğu kedi resimlerini yayınladı

Parisli blog yazarı 120 yıl önce çekilen ve bir ‘zaman kapsülünde’ bulduğu kedilerin resimlerini YouTube’da yayınladı.

Fotoğraf tarihçisi ve blog yazarı Mathieu Stern, 1900 yılında çekilmiş film negatiflerini evinin bodrumunda başka eşyaların da olduğu bir kutuda buldu.

Stern, negatifleri, baskı sırasında mavi renk veren fotografik süreç olan siyanotip yardımıyla görüntüledi.

Ortaya kedi görüntüleri olan kareler çıktı.  

Blog yazarı, elde ettiği fotoğraf karelerinden birine şu yorumu yaptı:

"Bu fotoğraf 120 yıl önce küçük bir kız tarafından çekildi ve bir asır geçtikten sonra bakıp hayran kalıyorsunuz."

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