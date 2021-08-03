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BM Barış Gücü askerini hastanelik ettiler

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Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü (UNFICP) askerinin, geçtiğimiz Pazar akşamı Baf’a bağlı Peya bölgesinde ciddi şekilde yaralanmış vaziyette bulunduğu belirtildi. 
BM Barış Gücü askerini hastanelik ettiler

Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü (UNFICYP) askerinin, geçtiğimiz Pazar akşamı Baf’a bağlı Peya bölgesinde ciddi şekilde yaralanmış vaziyette bulunduğu belirtildi. 


Fileleftheros gazetesi bahse konu 25 yaşındaki UNFICYP askerinin, dinlenmek için gittiği Baf’ta, hangi koşullarda gerçekleştiği henüz belirlenmeyen bir kavgaya karıştığını ve kavga sırasında ciddi şekilde yaralanmasına neden olan darbeler aldığını yazdı.


Habere göre, Baf Hastanesine kaldırılan 25 yaşındaki UNFICYP askerinin çenesinde kırık tespit edilirken, başından ve vücudunun diğer kısımlarında da yaralanmalar saptandı.

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