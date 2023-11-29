BM Barış Gücü Basın Sözcüsü Siddique, ara bölgede herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi

BM Barış Gücü Basın Sözcüsü Aleem Siddique, Metehan Kapısı yakınlarındaki ara bölgede dünden beridir herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı ve Barış Gücü’nün bölgeyi yakından izlemeye devam ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Basın Sözcüsü Aleem Siddique, Metehan Kapısı yakınlarındaki ara bölgede dünden beridir herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Siddique, Rum Haber Ajansı muhabirinin sorusuna karşılık, bölgede dünden beri herhangi bir değişiklik olmadığını ve Barış Gücü’nün bölgeyi yakından izlemeye devam ettiğini söyledi.

Siddique, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın, gerilimin artmasını engellemek ve bölgedeki fiili durumun idamesini sağlamak için iki tarafla temas halinde olduğunu belirtti.