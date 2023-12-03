BM: Gazze'de her beş kişiden dördü yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde beş kişiden dördünün savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını tahmin ediyor.

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde beş kişiden dördünün savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını tahmin ediyor.

Buna göre, 2,2 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de 1,8 milyon kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, bu sayının tam olarak belirlenmesinin oldukça zor olduğunu da ekledi. Bunun nedeni, geçici ateşkes döneminde evlerine geri dönenlerin sayısının bilinmiyor olması.

7 Ekim'de başlayan savaşın ilk günlerinde İsrail, Gazze'nin kuzeyindekilere güneye gitme çağrısı yapmıştı. Bunun üzerine yüz binlerce kişi Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrine ve Refah sınır kapısına yönelmişti.