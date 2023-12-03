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SON DAKİKAİsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 15 bin 207'ye yükseldi

BM: Gazze'de her beş kişiden dördü yerinden edildi

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Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde beş kişiden dördünün savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını tahmin ediyor.
BM: Gazze'de her beş kişiden dördü yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde beş kişiden dördünün savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını tahmin ediyor.

Buna göre, 2,2 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de 1,8 milyon kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, bu sayının tam olarak belirlenmesinin oldukça zor olduğunu da ekledi. Bunun nedeni, geçici ateşkes döneminde evlerine geri dönenlerin sayısının bilinmiyor olması.

7 Ekim'de başlayan savaşın ilk günlerinde İsrail, Gazze'nin kuzeyindekilere güneye gitme çağrısı yapmıştı. Bunun üzerine yüz binlerce kişi Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrine ve Refah sınır kapısına yönelmişti.

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