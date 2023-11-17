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BM'den İsrail'e "dur" çağrısı

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, "İsrail şimdi Gazze'nin güneyine doğru ilerliyorsa, son çağrı durmaları yönündedir" açıklaması yaptı.
BM'den İsrail'e "dur" çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini güneye doğru genişletmesinin "büyük riskler "barındırdığını ve sivillerin korunmasının birinci öncelik olduğunu belirterek, "Şu anda tek çözüm savaşın durmasıdır." dedi.

BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısı sonrasında  "Dolayısıyla sivillerin, onların mallarının ve geçim kaynaklarının korunması her şeyden önce gelmeli. Ancak eğer şimdi Gazze'nin güneyine doğru ilerliyorlarsa (İsrail), son çağrı durmaları yönündedir." diye konuştu.

Gazze'de ateşkesin gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizen Laurence, "Burada sivillerin hayatları tehlikede, 10 binden fazla sivilin öldürüldüğünü gördük, bu çılgınlık. Öldürülenlerin çoğu kadın ve çocuk. Tek bir çözüm var o da ateşkes. Bu yaşananlar durdurulmalı." değerlendirmesini yaptı.

Laurence, "Tabii ki bunun riskleri çok büyük. Gazze'nin güneyinde, kuzeyden kaçıp geldikleri için daha fazla insan var. Birdenbire 2 milyon insanı şehrin yarısı büyüklüğünde bir alana sıkıştırıp, bunların potansiyel top atışı ve sokak çatışmaları içerisinde kalmasını bekleyemezsiniz. Sivillerin korunması çok önemli ve şu anda birinci öncelik bu olmalı. Şu anda tek çözüm, savaşın durmasıdır." ifadesini kullandı.

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