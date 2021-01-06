Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestosuna ilişkin gözaltı sayısı 36’ya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi’ne dışardan rektör atanması sonrasındaki protestoların ardından gözaltına alınanların sayısı 36’ya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti.

Boğaziçili öğrenciler 4 Ocak’ta protesto gösterisi düzenlemiş, rektörlüğe yürümek isteyen öğrencilere polis müdahale etmişti.

Valilik, dün, gösteriler sırasında ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet eden’ ve ‘polise karşı mukavemet gösterdiği tespit edilen’ 28 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonlarda, ikisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 22 kişinin gözaltına alındığını, altı kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi giriş kapısı önünde rektör atamasına karşı dün yapılan protesto gösterileri sırasında, tespit edilen dördü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 28 şahsa yönelik, 13 ilçedeki 24 farklı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

İki ilçede operasyon

DHA ve AA’nın aktardığına göre, bugün sabah saatlerinde Şişli ve Maltepe ilçelerinde belirlenen altı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek 14 kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 36’ya yükselmiş oldu.