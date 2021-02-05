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Boğaziçi'de akademisyenler rektörlük kapısına 'Melih Bulu istifa' kartları bıraktı: Vazgeçmiyoruz, aşağıya bakmıyoruz

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Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektör Melih Bulu'ya karşı her gün yaptıkları rektörlüğe sırt dönme eylemi devam etti. 
Boğaziçi'de akademisyenler rektörlük kapısına 'Melih Bulu istifa' kartları bıraktı: Vazgeçmiyoruz, aşağıya bakmıyoruz

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektör Melih Bulu'ya karşı her gün yaptıkları rektörlüğe sırt dönme eylemi devam etti. 

Kampüs bahçesinde öğrencilerin alkışları eşliğinde rektörlüğe sırtını dönen akademisyenler, ellerinde Bulu'yu istifaya davet eden ve protestolarda gözaltına alınan veya tutuklanan öğrenci sayısını temsil eden "Melih Bulu istifa #200" ifadelerin yer aldığı kartlarla protestolarını sürdürdü. 

Bulu'nun istifaya davet edildiği, üniversite tarafından belirlenen kriterlerle rektörlük seçimlerinin yapılmasının talep edildiği açıklamada akademisyenler, kampüsteki polis varlığına da son verilmesini istedi. 

Üniversitedeki akademisyenlerin rektör Bulu'ya karşı tavrının net olduğu ve istifa etmesi gerektiğinin yüzüne karşı da söylendiği belirtilen açıklamanın devamında "Tüm kamuoyunun bizim ve öğrencilerimizin haklı mücadelesine yönelik karalama kampanyasına, kurumumuzu ve öğretim üyelerimizi yıpratmaya çalışan söylemlere itibar etmemeye çağırıyoruz. Bugün de bu meydanda görüldüğü gibi yüzlerce hoca olarak atanmış rektörün istifasını talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz, aşağıya bakmıyoruz" denildi. 

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