Boğaziçi'nde akademisyenler -6 derecede protestolarını sürdürdü

Eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasıyla başlayan protestolar 44. gününde devam ediyor. Akademisyenler hissedilen -6 dereceye ve rüzgara aldırış etmeden rektörlüğe sırtını dönerek nöbetlerine devam etti.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanan AKP'li Melih Bulu'ya karşı başlattığı nöbet eylemini karlı ve rüzgarlı soğuk havaya rağmen sürdürüyor.

Güney kampüsü meydanında bir araya gelen akademisyenler, rektörlük binası sırtlarını dönerek kayyumlar karşısında birlik olma çağrısında bulundu. Akademisyenler, eylemlerini sosyal medyadan, "Hava rüzgarlı, hissedilen sıcaklık - 6 ve kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" mesajıyla paylaştı.