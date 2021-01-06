BoğaziçiÜniversitesi Rektör Danışmanı istifa etti

Prof. Zafer Yenal istifa açılamasında, "Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Profesorü ve Rektörlük Danışmanı Zafer Yenal görevinden istifa etti.

Yenal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasının ardından öğrenciler, 4 Ocak günü öğleden sonra okul önünde bir protesto düzenlemişti. Protestoda polis öğrencilere biber gazı sıktı, plastik mermi kullandı ve üniversitenin kapısına kelepçe takarak öğrencilere engel olmuştu.

Prof. Zafer Yenal'ın dün (5 Ocak) yayınladığı istifa duyurusu şöyle:

"Gülay Barbarosoğlu'yla başlayıp Mehmed Özkan'la devam eden, 2016 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde sürdürmekte olduğum Rektör Danışmanlığı görevimden 2 Ocak 2021'de istifa ettim. Bu süre içerisinde Açık Dersler ve Kitaplar Arasında başta olmak üzere BU+ Etkinlikler Serisi, Büyülü Gün, Boğaziçi Lectures, BOUN 101 Lise Yaz ve Kış Okulları gibi projelerle Üniversitemizin kültürel ve bilimsel zenginliğinin tüm çoğulluğu içerisinde yaşamasına katkıda bulunmak ve bu birikimin kamuyla paylaşılması yönünde yeni platformlar oluşturmak için çalıştım.

"Kelepçelenmiş üniversite görmemek için..."

"Ayrıca Üniversitemiz ve mezunlarımız arasındaki ilişkinin daha da yakınlaşması, zenginleşmesi ve kurumsallaşması yönünde gayret gösterdim. Bu süre zarfında yüzlerce mezunumuzun çalışmalarımıza verdikleri destek çok ama çok değerliydi. Kendilerine canı gönülden teşekkür ederim.

"Rektörlük Kurulu üyeleri, Kültür Sanat Komisyonu, Tanıtım Ofisi, Kariyer Merkezi, Mezunlar Ofisi ve Kurumsal İletişim Ofisi çalışanları başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma bütün bu süreci gururla ve heyecanla yaşamama vesile olan muazzam katkıları için minnettarım.

"Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim."

(BİANET)