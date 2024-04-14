Bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere saat 17.00’de üst düzey toplantı yapılacak

Cumhurbaşkanı Tatar, bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere saat 17.00’de üst düzey toplantıya başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün 17.00’de cumhurbaşkanlığında üst düzey toplantıya başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün gece İran’dan İsrail’e yönelik yapılan saldırıları değerlendirdi. Tatar, “Halihazırda insanlık trajedisi yaşanan Gazze başta olmak üzere, oldukça kırılgan bir yapıya sahip olan bölgemizde en son isteyeceğimiz şey yeni gerginlikler ve yeni bir savaştır” dedi.

“Dün akşam yaşananları yakından takip ettik” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın tüm bu yaşananlara çok yakın bir merkezde bulunduğuna dikkat çekti.

Gelişmeleri ilgili kurumlarla birlikte takip etmeye devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bugün öğleden sonra da ilgili kurumlarımızın katılımıyla saat 17.00’de üst düzey bir toplantı çağırdım. Gelişmeleri, risk analizleriyle birlikte her boyutuyla ele alıp yapılması gerekenleri değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran’ın Şam’daki konsolosluk binasına 1 Nisan’da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail’in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran’ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail’e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.