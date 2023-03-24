‘Bombalı Yıllar’ belgeseli KTGB lokalinde gösterilecek

Gazeteci Zafer Kodan’ın imzasını taşıyan ‘Bombalı Yıllar’ belgeseli Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) lokalinde gösterilecek.

Bir Kanal SİM belgeseli olan ‘Bombalı Yıllar’, Kuzey Kıbrıs’ta 1990’lı ve 2000’li yıllarda peş peşe patlayan ve siyasileri hedef alan bombaları anlatıyor. Dönemin siyasi liderleri ve görgü tanıklarının anlatımlarına yer verilen belgeselde, geniş bir arşiv taraması da var.

Belgeselde, 2004 referandumu öncesi Lefkoşa’nın İnönü Meydanı’na bir miting öncesi bırakılan ve son anda fark edilen tahrip gücü yüksek patlayıcıların hikayesine de yer veriliyor.

Kıbrıs Türk toplumunu dehşete düşüren, ancak az bilinen ve unutulmaya yüz tutmuş şiddet olaylarını tarihe not düşen ‘Bombalı Yıllar’ belgeselinin gösterimi 28 Mart Salı akşamı saat 20.00’de KTGB konferans salonunda yer alacak.

KTGB Başkanı Emin Akkor, birlik üyesi Zafer Kodan’ın hazırladığı belgeselin toplumsal belleğimize önemli bir katkı olduğuna dikkati çekti.

Tarihe tanıklık eden gazetecilerin bu tür kalıcı çalışmalar yapmasını önemsediklerini kaydeden Akkor, başta KTGB üyeleri olmak üzere ilgi duyan herkesi belgeseli izlemeye davet etti.

Belgesel gösterimi sonrası yönetmen Zafer Kodan kısa bir konuşma yapacak ve izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.