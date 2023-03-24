  • BIST 5.044,34
  • Altın 1221.725
  • Dolar 19.0688
  • Euro 20.4827
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİran'ın Türkiye sınırında deprem

‘Bombalı Yıllar’ belgeseli KTGB lokalinde gösterilecek

»
‘Bombalı Yıllar’ belgeseli KTGB lokalinde gösterilecek
‘Bombalı Yıllar’ belgeseli KTGB lokalinde gösterilecek

Gazeteci Zafer Kodan’ın imzasını taşıyan ‘Bombalı Yıllar’ belgeseli Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) lokalinde gösterilecek.

Bir Kanal SİM belgeseli olan ‘Bombalı Yıllar’, Kuzey Kıbrıs’ta 1990’lı ve 2000’li yıllarda peş peşe patlayan ve siyasileri hedef alan bombaları anlatıyor. Dönemin siyasi liderleri ve görgü tanıklarının anlatımlarına yer verilen belgeselde, geniş bir arşiv taraması da var.

Belgeselde, 2004 referandumu öncesi Lefkoşa’nın İnönü Meydanı’na bir miting öncesi bırakılan ve son anda fark edilen tahrip gücü yüksek patlayıcıların hikayesine de yer veriliyor.

 

Kıbrıs Türk toplumunu dehşete düşüren, ancak az bilinen ve unutulmaya yüz tutmuş şiddet olaylarını tarihe not düşen ‘Bombalı Yıllar’ belgeselinin gösterimi 28 Mart Salı akşamı saat 20.00’de KTGB konferans salonunda yer alacak.

 

KTGB Başkanı Emin Akkor, birlik üyesi Zafer Kodan’ın hazırladığı belgeselin toplumsal belleğimize önemli bir katkı olduğuna dikkati çekti.

Tarihe tanıklık eden gazetecilerin bu tür kalıcı çalışmalar yapmasını önemsediklerini kaydeden Akkor, başta KTGB üyeleri olmak üzere ilgi duyan herkesi belgeseli izlemeye davet etti.

Belgesel gösterimi sonrası yönetmen Zafer Kodan kısa bir konuşma yapacak ve izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baraka Kültür Merkezi, Melekler Takımı Anısına Sahnelediği Oyun Gelirini Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği’ne Bağışladı20 Mart 2023 Pazartesi 15:33
  • Şahan Gökbakar’dan Kızılay Başkanı’na: Onurlu ol, istifa et20 Mart 2023 Pazartesi 10:32
  • “7. Tatlısu Ot Kültür Dayanışma Festivali” depremzedeler yararına yapıldı19 Mart 2023 Pazar 17:40
  • ABD’li aktör Lance Reddick hayatını kaybetti18 Mart 2023 Cumartesi 14:51
  • Wednesday yıldızı Jenna Ortega eleştirilerin odağında17 Mart 2023 Cuma 22:53
  • Çin imparatoruna ait iki milyonluk dolarlık saat açık artırmayla satışa sunulacak16 Mart 2023 Perşembe 22:01
  • Tacizci yapımcı Harvey Weinstein yeni avukatlar arıyor15 Mart 2023 Çarşamba 20:45
  • Dünyaca ünlü isimler depremzedeler için sahneye çıktı15 Mart 2023 Çarşamba 13:05
  • 7. Ot Kültür Dayanışma Festivali depremzedeler yararına gerçekleştirilecek15 Mart 2023 Çarşamba 10:45
  • Kapanan Playboy dergisi OnlyFans'a rakip olarak geri dönüyor14 Mart 2023 Salı 23:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti