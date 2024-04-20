Bostancı Beach Restaurant, Hayata Döndü

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu,UBP Milletvekili Resmiye Canaltay Eroğlu, KEİ Ofis Yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, Bölge Muhtarları ve Mehmetçik Büyükkonuk halkı katıldı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, tesisin bölge halkına ve turizme kattığı katma değere dikkat çekerek, KEİ ofisine ve Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’ya katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

TÖRE

Meclis'ten verilen bilgiye göre, açılışta konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hükümetin görevinin KKTC'yi daha güzel hale getirmek olduğunu, bu bağlamda atıl vaziyette olan yerin belediye tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla tadil edilerek hizmete açılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel de törende bir konuşma yaparak, yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı ve Bafra Bostan Beach Restorantın hayata yeniden kazandırılmasında emeğe geçenlerinde teşekkür etti ve Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’nun bölge için yarattığı katma değere dikkat çekti.

TUĞLU

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Gerek benim gerekse bugün burada yaşayan pek çok insanın çocukluk anıları ile dolu Bafra Bostan Plajı bizden sonraki nesillerin de hatıralarında izler bırakacak bir sosyal yaşam alanı haline yeniden geliyor.

Çocukluk yıllarımda, babamın bizi getirdiği burada yani bölgesel adıyla bostan denizinde hatıralarımda kaldığı kadarı ile hiç bina yoktu. O zamanlar toprak yollardan geçip Denize gitmenin büyük heyecanını yaşardık. Ve O dönemlerde bu denizle ilgili bir de efsane anlatılırdı. Denizden karpuz çıkma efsanesi… Bostan adını alması da bundandı. Yani bu deniz ve toprağın birleştiği bu nokrada adeta denizle toprak iş birliği yapıp karpuzlara can veriyordu.

Yıllar sonra Turizm Bölgesi ilan edilen bu bölgede, turistik otel inşaatları başlayınca, bu sahilin belediyede kalması için 2003 yılında mücadele başlamış, o dönem hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti elçiliğinin, belediye başkanının, kardeş belediyemiz olan İstanbul Bağcılar Belediye Başkanının, meclis üyelerinin, köy muhtarlarının, bölge sivil toplum kuruluşlarının ve tüm bölge halkının önemli bir etkisi olmuştur. Böylelikle bu güzel alan halkımızın tüm kesimlerinin ortak sahibi olduğu bir plaj olarak korunmuştur.

Bu gelişmenin ardından, bölge ⁠Mehmetçik belediyesine verildikten sonra önceleri konteynerlerle verilen hizmet binası 2008 yılında inşaata başlanıp, o dönem belediye başkanı Sn Beyazit Adalıer’ın katkıları ile bugünkü modern tesis haline getirilmiştir.

Şahsımın, halkımızın teveccühü ile başkan seçilmesinin ardından buranın kapalı durumda olması ve adeta atıl kalması beni çok üzdü.

Ve buranın yeniden halka buluşacağına dair bir söz verdim. Bugün bu sözümü tutmanın da büyük mutluluğunu yaşıyorum.

Anavatan Türkiye’mizin önemli katkıları ile yeniden projelendirdiğimiz, tamir ettiğimiz, modern ekipmanlarla doldurduğumuz tesisimiz bu akşamdan itibaren halkımıza yeniden hizmet vermeye başlıyor.

Belediye Hizmetlerimiz sadece restoranımızın açılışı ile kalmıyor. Belediye olarak ülkemizde ilk kez uygulanacak Bel-Kart uygulamasını da hayata geçiriyoruz. Uygulamaya girecek bu sistem ile dijitalleşen dünyamızdaki sistemlere ayak uydurarak çağdaş belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın ve müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik önemli de bir adım atıyoruz. Bel-Kart ile vatandaşlarımız belediyenin sosyal tesisleri içerisinde kredi kartları dışında sahip olacakları bu kart ile tüm ödemelerini kolaylıkla yapabilecekler.

Ayrıca ilerleyen süreçte sistem belediye hizmetlerine entegre edilerek vatandaşlarımızın belediyeye yaptığı ödemeleri su sayaçlarına kredi yüklemeleri, tarımsal kullanım amaçlı su satın almaları, su arıtma tesislerinden satın alınan içme suyu ödemeleri de bu sistem üzerinden kolaylıkla yapılabilecek.

Vatandaşlarımız telefonları üzerinden anlık su sayaçlarını sorgulayabilecek, ödeme yapabilecek, yapılacak tüm ödemeler belediye muhasebesi tarafından online takip edebilecekler.



BÜYÜKKONUK DOĞA PARKI

Bugün Mehmetçik sınırlarında bulunan bir sosyal tesisi açmak için buradayız. Ama ⁠Büyükkonukta da yıllardır halkımıza hak ettiği hizmeti veremeyen bir başka tesisi de canlandırmaya başladık. Yenilenen adı ile Büyükkonuk Doğa Parkı hem piknikçilere hem de oraya gelen insanlara hizmet eden marketi ile açık. Çok yakında orada yapacağımız iyileştirmelerle konaklama tesislerini ve restoranı da hizmete sokacağız.

Bölgemizin en önemli simgelerinden biri olan Ay Yıldız tepesini de bu akşam itibarı ile karanlıktan kurtarıyoruz. Şanlı bayrağımız ve tepesi, artık, özgürlüğümüzü, egemenliğimizi, devletimizin bir simgesi olarak geceleri de ışıl ışıl parlayacak. O parladıkça, bu vatan uğruna kanlarını, canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizin ruhları da, nurlar içinde aydınlanacak. Ülkenin dört bir yanında parlayan bu sönmez meşaleler, Türk varlığının ve adını Mehmetçiklerimizden alan bu kadim toprakların sonsuza dek simgesi olarak yanmaya devam edecek.