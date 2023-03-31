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Brad Pitt, 40 milyon dolarlık evini nihayet satmayı başardı

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Brad Pitt, Angelina Jolie ve çocuklarıyla paylaştığı Los Angeles'taki evini geçtiğimiz aylarda yaklaşık 40 milyon dolara satışa çıkarmıştı. Pitt, nihayet 30 yıldır sahibi olduğu ev için bir alıcı bulmayı başardı.
Brad Pitt, 40 milyon dolarlık evini nihayet satmayı başardı

Brad Pitt, daha önce eski eşi Angelina Jolie ve altı çocuğuyla paylaştığı evi ocak ayında 40 milyon dolara satışa çıkarmıştı. Nihayet ünlü oyuncu, bir alıcı bulmuş görünüyor. Pitt’in daha küçük bir ev aradığı belirtilirken, evin fiyatını da düşürdüğü söyleniyor.

Pitt, evi 1994 yılında Cassandra Peterson’dan 1,7 milyon dolara satın almıştı. Bu satın almadan sonra, evin bitişiğindeki birkaç araziyi de satın almaya devam etti ve bir yüzme havuzu, tenis kortu, hatta bir de buz pateni pisti yaptırdı.

Jolie ve Pitt çifti, ayrılana kadar çocuklarını bu evde büyüttü. 2016’da ayrıldıktan sonra da ayrı evlerde yaşamaya başladılar. Çift, hâlâ çocukların velayeti için anlaşmaya çalışıyor.

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