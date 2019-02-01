Bu anket AKP'yi üzebilir: 6 ilde anket sonuçları

ORC araştırma şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin olarak Ankara, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın ve Çankırı'da yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarda kararsız seçmenlerin oranı dikkati çekti.
Anket sonuçlarına göre, Ankara'da CHP-İyi Parti'nin ortak adayı Mansur Yavaş yüzde 41.9'luk oy oranıyla AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin 5 puan önünde.
Ankara'daki seçmenin yüzde 19'u ise kararsız.
ORC'nin Twitter'dan paylaştığı 6 ilin anket sonuçları şöyle:
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