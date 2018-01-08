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Bu evlilik çok konuşulacak

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Bu evlilik çok konuşulacak
Facebook üzerinden duyurdu.

İnci Pars adını İnci Pars Özgürgün olarak değiştirdi.

Seçim döneminde olaylı boşanması ve İnci Pars ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün seçim gecesinde herkesi şok etti. İkinci şok dalgası ise bugün Facebook aracılığı ile geldi.

Erken Genel seçimlerden birinci çıkan (UBP) Ulusal Birlik Partisi başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, başkent Lefkoşa'da parti merkezinden 'balkon konuşması' yaptı. Başbakan Hüseyin Özgürgün'e ilk defa ünlü manken ve oyuncu İnci Pars da eşlik etti.

İlişkilerinin gün boyunca sorgulanması sonrasında İnci Pars Facebook'ta soyadını İnci Pars Özgürgün olarak değiştirdi. 

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İnci Pars adı sonrasında ilişki durumunu da değiştirdi ve Bekar'dan Evli'ye geçirdi. Facebook üzerinden tebrik kabul etmeye başlayan manken ve oyuncu bayan Pars Özgürgün'ün yorumları da dikkat çekti. 

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