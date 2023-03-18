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Bu Hafta Hava Nasıl Olacak

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Bu Hafta Hava Nasıl Olacak
Bu Hafta Hava Nasıl Olacak

Alçak basın sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesi etkisini sürdürürken yarın ve pazartesi, yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 19-24  Mart tarihleri arasında bölgede beklenen hava durumuna ilişkin raporuna göre hava yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; pazartesi de parçalı zamanla az bulutlu doğu kesimler öğleye kadar sağanak yağmurlu geçecek.

Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise açık ve az bulutlu hava etkili olacak.

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