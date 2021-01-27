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Bu sabah 20 vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.
Bu sabah 20 vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Pilli bugünkü vaka sayısının şu ana kadar sayısının 20’lere vardığını söyleyerek, alınan önlemlere göre vaka sayısının bir hafta sonra düşmesinin beklendiğini kaydetti.

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