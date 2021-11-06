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Bu şehirde et servis etmek yasak!

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Uzun zamandır dünyanın en kutsal şehirlerinden biri olarak bilinen Hindistan'ın manevi başkenti, bir vejetaryen cennetine dönüştü: Varanasi...
Bu şehirde et servis etmek yasak!

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Uzun zamandır dünyanın en kutsal şehirlerinden biri olarak bilinen Hindistan'ın manevi başkenti, bir vejetaryen cennetine dönüşürken şimdileri ise gezgin gurmeleri cezbediyor.

En az MÖ 1800'den beri yerleşim yeri olan Varanasi, dünyadaki en eski yaşayan şehirler arasında ve dünyada yaklaşık nufüsü 1,2 milyar Hindu için en kutsal şehirlerden biri olarak kabul ediliyor.

Bunun yanında şehir, "eşsiz vejetaryan yemekleriyle" de ünlü. Dünyanın dört bir yanından şefler, buradaki lezzetleri restoranlarında kullanarak bu mutfak mirasını yaşıyor.

İki Michelin yıldızlı şef Atul Kochhar, Londra'daki modern Hint restoranına Benares adını verdi. "Benares", İngiliz yönetimi sırasında Varanasi'nin adı. Şef, kendi adını taşıyan yemek kitabında, şehirde yaygın olarak bulunan tatlı ve ekşi lezzet kombinasyonlarını öne çıkaran nohut krepleri ve geleneksel domates salatası gibi vejetaryen tariflerini sergiliyor.

Hintli ünlü şef Sanjeev Kapoor bile Varanasi yemeklerine olan düşkünlüğü hakkında yazdı ve mükemmel vejetaryen tekliflerini vurguladı.

Hindistan'da etsiz seçenekler her yerde bulunur. Ancak Varanasi'nin vejeteryan mutfağını bu kadar ilginç yapan şey, sattvik ve vejeteryan spesiyalitelerinin, güçlü maneviyat duygusundan doğrudan etkilenmesidir. Bir sattvik menü, diğer şeylerin yanı sıra öfke, saldırganlık ve kaygıyı artırdığına inanılan soğan ve sarımsakların yemek pişirmede kullanılmasını yasaklar.

2019'da Hindu-milliyetçi BJP hükümeti, tüm Varanasi tapınaklarının ve kültürel alanlarının 250 metre yarıçapında et satışını ve tüketimini yasakladı. Bu, restoranları, Varanasi evlerinde nesiller boyu aktarılan ancak daha önce ziyaretçilere açık olmayan yerel vejetaryen ve sattvic tarifleri sunmaya başlamaya teşvik etti.

Pandemi öncesi her yıl milyonlarca ziyaretçi Varanasi'ye geliyor ve Hindistan hükümeti geçtiğimiz günlerde bu Kasım ayından itibaren uluslararası gezginlere vize vermeye başlayacağını duyurdu.

 

BBC.

Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs

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