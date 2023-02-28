Bugün Hava Nasıl Olacak

Hava sıcaklığı 28 dereceye kadar yükselecek. Havanın önümüzdeki günlerde açık az bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Şubat - 6 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Haftalık rapora göre, önümüzdeki birkaç gün yüksek basınç, sonraki günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Buna göre, ülkede hava bu hafta açık az bulutlu olacak, sıcaklık yükselecek. Hava açık az bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.