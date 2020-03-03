Bugün Hilafetin kaldırılmasının yıldönümü: Geriye ne kaldı?

Hilafet bundan 96 yıl önce TBMM tarafından kaldırılmıştı.
Hilafetin kaldırılmasının üzerinden 96 yıl geçmişken bugün camilerde fetih duası okunuyor, cihad hutbeleri okutuluyor, Suriye'de cihatçılar bizzat iktidar tarafından destekleniyor, Libya'ya cihatçı transferi Türkiye üzerinden yapılıyor...
HİLAFETİN KALDIRILMASI...
3 Mart 1924'te Fethi Bey Başkanlığı'nda toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hilafetin kaldırılması teklifi görüşüldü. Urfa milletvekili Şeyh Saffet Efendi ile elli üç milletvekilinin imzasını taşıyan "Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye haricine çıkarılmasına dair teklifi" yapılan görüşmelerin ardından kabul edildiğinde yıllar süren halifelik kurumu artık tarihe karışacaktı.
O teklifin ilk üç maddesinde şu ifadeler yer alıyordu:
Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki hâricine çıkarılmasına dair teklifi Kanuni Madde 1. — Halife hul'edilmiştir. Hilâfet, Hükümet ve Cumhuriyet mâna ve mefhumunda esasen mündemicolduğundan hilâfet makamı mülgadır. Madde 2. — Mahlü' Halife ve Osmanlı saltanat münderisesi hanedanın erkek ve kadın bilcümle âzası ve damatlar Türkiye Cumhuriyeti Hiemaliki dâhilinde ikamet etmek hakkından ebediyen memnudurlar. Bu hanedana mensup kadınlardan mütevellit kimseler de Âli Osmani'- den addedilirler. Madde 3. — İkinci maddede mezkûr kimseler işbu kanunun ilâm tarihinden itibaren âzami on gün zarfında Türkiye Cumhuriyeti arazisini terke mecburdurlar.
ŞİMDİ NEREDEYİZ?
- Yukarıdaki kanun teklifinin yasalaşmasının üzerinden 96 yıl geçtikten sonra Türkiye'de gericilik her yana yayılmış durumda.
- 12 Eylül'den bu yana sistematik şekilde hayata geçirilen gerici saldırı bugünlerde Diyanet'in cihat hutbeleriyle, Libya'da, İdlib'de cihatçılara verilen destekle artık başka bir boyuta taşınmış durumda.
- AKP'nin gericileştirme başlığında eğitim alanı en önemli hedef olurken okullar birer birer imam hatibe dönüştürüldü. Zorunlu din dersinin yanında birçok seçmeli din dersi ülkenin birçok noktasında "zorunlu 'seçmeli' din dersi" haline gelirken, üniversitelerse ilerici öğretim görevlilerine yönelik artan baskılar ve kampüslerde cirit atan cihatçılara göz yumularak kuşatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce yaptığı dindar nesil vurgusunu "Hedefimiz dindar nesil. Geçenlerde milli eğitim bakanımıza da söyledim. Bizim imam hatiplerde projelerimiz var. Doçentler profesörler çıksın, ‘Ben imam hatiplerde yöneticilik yapmaya varım’desin” ifadeleriyle sürdürüyor.
- Kızlı-erkekli oturulmasına, vapurlardan kızlı-erkekli inilmesine tepki gösteren, kadın-erkek eşitliğine inanmadığını her fırsatta dile getiren Erdoğan'ın en büyük hedeflerinden biri de kadınların toplumsal yaşamın dışına itilmesi oldu.
Kadın cinayetlerinde AKP iktidarı döneminde yaşanan büyük artış hükümet yetkililerince birer "adli vaka" olarak sunulurken bir yandan da kadın-erkek eşitliğinin fıtrata ters olduğu dile getirildi.
AKP yaptığı her gerici saldırıda Meclis "muhalefetinin" desteğiyle hareket ederken, gerici saldırı bu destekle kolayca hayata geçirildi.
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