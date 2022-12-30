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Bugün öğle saatlerinde yağmur bekleniyor!

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Bugün havanın parçalı bulutlu öğle saatlerinde yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.
Bugün öğle saatlerinde yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Aralık-4 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen sürede KKTC alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün havanın parçalı bulutlu öğle saatlerinde yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 santigrat dolaylarında seyredecek; rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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