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Bugün ve yarın hava parçalı bulutlu olacak

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Meteoroloji Dairesi, ileriki günlerde hava sıcaklığının 33 dereceye kadar çıkması beklendiğini duyurdu. Daire’nin hava tahmini raporuna göre, hava bugün açık ve az bulutlu, yarın açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.
Bugün ve yarın hava parçalı bulutlu olacak

Meteoroloji Dairesi, 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 6-12 Haziran tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.                

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede hava bugün açık ve az bulutlu, yarın açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Cuma günü parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu; Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek. 

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.       

Rüzgar ise periyodun ilk günleri Güney ve Batı diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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