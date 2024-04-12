Bugün ve yarın yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yağışların yarına kadar devam edeceğini kaydetti.

Meteoroloji Dairesi, yağışların yarına kadar devam edeceğini kaydetti.

Dairenin 11-17 Nisan dönemine ilişkin hava raporuna göre, hava bugün ve yarın yer yer yağışlı, sabah saatleri ise sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı önceleri iç kesimlerde 24-27, daha sonra 28-31 derece dolaylarında seyredecek. Sahillerde ise hava sıcaklığı 23-26 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar periyodun ilk yarısı güney ve batı, ikinci yarısı ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.