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Bugün ve yarın yer yer sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yağışların yarına kadar devam edeceğini kaydetti.
Bugün ve yarın yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yağışların yarına kadar devam edeceğini kaydetti.

Dairenin 11-17 Nisan dönemine ilişkin hava raporuna göre, hava bugün ve yarın yer yer yağışlı, sabah saatleri ise sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı önceleri iç kesimlerde 24-27, daha sonra 28-31 derece dolaylarında seyredecek. Sahillerde ise hava sıcaklığı 23-26 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar periyodun ilk yarısı güney ve batı, ikinci yarısı ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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