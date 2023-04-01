Bugün yer yer yağmur bekleniyor

Hava sıcaklığı Salı günü 26-29 derece dolaylarına yükselecek; bugün, Perşembe ve Cuma günleri ise sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmini raporuna göre bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli; bugün ve Cuma günü ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, bugün parçalı bulutlu yer yer yağmurlu, Perşembe gününe kadar parçalı bulutlu, Perşembe ve Cuma günleri ise sağanak yağışlı olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 21 – 24 derece, Salı günü ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.